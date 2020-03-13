İstanbul Film Festival, ‘corona’ nedeniyle ertelendi

10-21 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan 39’uncu İstanbul Film Festivali corona virüsü nedeniyle ertelendi.

İKSV’nin sitesinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak değerlendirilen koronavirüs COVID-19 salgınının yayılmaması için Türkiye’de alınan önlemler göz önünde bulundurularak, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 10-21 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin yıl içinde ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Festivalin düzenleneceği tarihler önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Türkiye ve komşu ülkelerden Köprüde Buluşmalar’a katılan proje ve filmlerin uluslararası sunumları ise internet üzerinden 14-17 Nisan tarihlerinde yapılacaktır.”