İstanbul ‘evde kalmıyor’: Toplu ulaşımda yüzde 8, özel araçta yüzde 42’lik artış

İstanbul’da toplu ulaşımı kullananların sayısı bir hafta içinde yüzde 8.15, özel araç yoğunluğu da yüzde 42 arttı.

Fotoğraf: DHA

İstanbul’da toplu taşıma araçlarını 20 Nisan Pazartesi günü 1 milyon 142 bin 526 kişi kullanırken, bu sayı 27 Nisan Pazartesi günü 1 milyon 235 bin 647’e çıktı.

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21 Nisan Salı günü ise toplu ulaşımı 1 milyon 87 bin 52 kişi kullanırken, aynı sayı bir hafta sonra 1 milyon 123 bin 45’e yükseldi. Burada da yüzde 3.3’lük bir artış yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, toplu ulaşımdaki artışa dikkat çekerek Covid-19 salgınıyla mücadelede evde kalmaya çağırdı.

‘Uyarılara dikkat edin’

İBB’den bir yetkili artışa ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplu ulaşım hareketliliği geçen haftanın aynı günlerine göre artmıştır. Trafikteki özel araç yoğunluğu da aynı şekilde yüzde 42 artmıştır. Vatandaşlarımızın yetkili mercilerin uyarılarına dikkat ederek, evde kalmaya devam etmeleri pandemi ile mücadelede hayati önem arz etmektedir.”