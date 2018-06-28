İstanbul emniyeti, Sultangazi’deki silahlı seçim kutlamasıyla ilgili inceleme başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, seçim gecesi Sultangazi ilçesinde yapılan silahlı kutlamayla ilgili incelem başlattı.

Sosyal medyada canlı olarak paylaşılan görüntülerde seçim sonuçlarının açıklanmasıyla sokağa çıkan bir grubun silahlarla kutlama yaptığı görülmüştü.

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Görüntüler tepki çekmişti.

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AA’nın haberine göre Sultangazi’nin Habipler Meydanı’nda uzun namlulu tüfek ve silahlarla yapılan kutlama hakkında inceleme başlatıldı.

Emniyet tarafından oluşturulan özel ekibin, mevcut görüntüyü, söz konusu meydan ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını detaylı şekilde incelediği öğrenildi. Havaya ateş ettiği görülen ve kimlikleri tespit edilen şüphelilere gerekli işlemin yapılacağı belirtildi.