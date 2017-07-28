İstanbul emniyeti önünde ‘dur ihtarı’ ateşi: ’15 Temmuz gazisi’ ve eşi yaralandı 

İstanbul’da dur ihtarına uymadığı öne sürülen otomobile açılan ateşte araçtaki iki kişi yaralandı.

Yaralananların ’15 Temmuz gazisi’ M. A. ve eşi S. A. olduğu belirlendi.

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‘Dur ihtarı’na uymayınca ateş açıldı

DHA’nın emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre dün gece 04.00 sıralarında Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası önündeki bariyerlere yaklaşan otomobile özel harekat ekipleri ‘dur ihtarı‘nda bulundu.

İhtara rağmen otomobilin kaldırıma çıkarak ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler bombalı araç şüphesiyle önce havaya, sonra da araca ateş etti.

Açılan ateşle yaralanan M.A. ve eşi S.A hastaneye kaldırıldı.

Ehliyetine el konulmuş

Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan M.A.’nın, olaydan önce gece 03.00 sıralarında Fatih Aksaray’da trafik uygulamasında yakalandığı öğrenildi.

Alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan hakkında işlem yapılan M.A.’nın kendisini ’15 Temmuz gazisi’ olarak tanıtması üzerine ekipler tarafından eşiyle beraber evine bırakıldığı, otomobilinin ise başka bir sürücü tarafından evine götürüldüğü belirtildi.

Uygulamaya yakalandıktan bir saat sonra emniyetin önüne geldi

M.A.’nın bu olaydan bir saat sonra eşiyle birlikte evden çıktığı ve henüz belirlenemeyen bir nedenle emniyet müdürlüğünün önüne geldiği sırada olayın yaşandığı öne sürüldü.

M.A.’nın hastanede tedavisinin devam ederken, eşi S. A. ise taburcu oldu.