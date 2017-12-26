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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Ekonomi Araştırma: Barajı geçebilen üç parti AKP, CHP ve İYİ Parti

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İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan araştırmaya göre eğer bu pazar seçim olsaydı sadece AKP, CHP ve İYİ Parti barajı aşabilecekti.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’in aktardığına göre şirket tarafından her ay yapılan ve Türkiye çapında 12 ilde 1537 kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen ‘Türkiye Monitörü Kasım 2017 seçim anketi’nde katılımcılara “Bugün seçim olsa kime oy verirdiniz?” diye soruldu.

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Sonuçlara göre, barajı sadece AKP, CHP ve İYİ Parti aşabildi.

​Anket sonuçlarına göre, kararsız seçmen sayısındaki artışın hem AKP, hem CHP hem de MHP’yi olumsuz etkiledi.

İYİ Parti’nin durumuna ilişkin şu tespitte bulunuldu: “Kurulduğu günden itibaren İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından yapılan iki araştırmada da İyi Parti’nin barajı aştığı görülmektedir. İyi parti dışındaki partilerde önemli oy kayıpları gözlemlenmektedir.”

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