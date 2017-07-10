İstanbul Ekonomi Araştırma: ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek yüzde 43

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 25 günde tamamladığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne desteğin yüzde 43 olduğu belirtildi.

Kılıçdaroğlu, CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları soruşturmasında ‘casusluk’ suçlamasıyla Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ve 25 gün süren ‘Adalet Yürüyüşü’, Maltepe Meydanı’nda yüz binlerin katıldığı mitingle noktalanmıştı.

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Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Ekonomi Araştırma ekibinin ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin yaptığı anketi köşesine taşıdı.

Yurttaşların yüzde 43’ü “Adalet Yürüyüşü’ne destek veriyor musunuz?” sorusuna ‘Evet,’ yüzde 53.5’i de ‘Hayır’ yanıtını verdi. Yüzde 3.5 ise soruyu cevapsız bıraktı.

AKP’lilerin yüzde 10’u, MHP’lilerin yüzde 43’ü destek veriyor

Partilere göre dağılıma bakıldığında AKP seçmeninin yüzde 88’i yürüyüşe destek vermezken, destek verenlerin oranı yüzde 10. Bu oran CHP seçmeninde yüzde 87’lik bir destek şeklinde. HDP’lilerin de yüzde 83’ü yürüyüşü desteklerken, MHP’de bu oran yüzde 43. MHP’lilerin yüzde 50’si ise soruya ‘Hayır’ cevabını verdi.

Zeyrek, anket sonuçlarıyla ilgili “CHP’nin oyu yüzde 25 civarındayken Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne halkın yüzde 43’ünden destek alması, 16 Nisan’da ortaya çıkan ‘Hayır’ cephesini de diri tutmayı başardığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.