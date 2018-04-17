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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul dışına çıkması da yasak: Eliaçık’a ‘propaganda’ iddiasıyla altı yıl hapis

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Hakim İslamcı anlayışa muhalif tavrıyla bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık’a ‘terör propagandası’ iddiasıyla altı yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: DHA

Eliaçık hakkında ihbar sonrası açılan davada, bir internet sitesinde yayınlanan yazısı nedeniyle ‘PKK propagandası yapmak’ suçundan yedi buçuk yıl hapis cezası talep edilmişti.

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Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, yazara altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Cezada indirime de gidilmedi.

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Eliaçık hakkında yurt dışına ve İstanbul dışına çıkış yasağıyla adli kontrol kararı da verildi. Yazar haftada iki gün karakola imza atmaya gidecek.

Yine BİMER ihbarı: Yazar Eliaçık’ın, PKK propagandasından hapsi isteniyor

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