İstanbul dışına çıkması da yasak: Eliaçık’a ‘propaganda’ iddiasıyla altı yıl hapis

Hakim İslamcı anlayışa muhalif tavrıyla bilinen ilahiyatçı-yazar İhsan Eliaçık’a ‘terör propagandası’ iddiasıyla altı yıl hapis cezası verildi.

Eliaçık hakkında ihbar sonrası açılan davada, bir internet sitesinde yayınlanan yazısı nedeniyle ‘PKK propagandası yapmak’ suçundan yedi buçuk yıl hapis cezası talep edilmişti.

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Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre İstanbul 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, yazara altı yıl üç ay hapis cezası verdi. Cezada indirime de gidilmedi.

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Eliaçık hakkında yurt dışına ve İstanbul dışına çıkış yasağıyla adli kontrol kararı da verildi. Yazar haftada iki gün karakola imza atmaya gidecek.