İstanbul derbisinde ‘hep bir ağızdan’ İzmir Marşı: Fenerbahçe’yi 72-65 mağlup eden Daçka dört maç sonra kazandı

EuroLeague’nin 22’nci haftasında Fenerbahçe’yi Volkswagen Arena’da ağırlayan Darüşşafaka Doğuş, karşılaşmadan 72-65 galip ayrıldı.

İlk çeyreği Fenerbahçe’nin 20-10 üstünlüğüyle tamamlanan maçın ikinci periyotunda farkı eriten Daçka, Bradley Wanamaker’ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 34-31 önde gitti.

Çekişmenin üçüncü periyotta da sürdüğü karşılaşmada son çeyreğe 47-47 eşitlikle gidildi. Final periyotunda Will Clyburn’le bulduğu iki üçlükle farkı beş sayıya çıkaran ev sahibi ekip, son üç dakikaya yedi sayı farkla 62-55 önde girdi. Kalan dakikalarda Fenerbahçe’nin bu farkı kapatmasına izin vermeyen Daçka, karşılaşmayı 72-65 galip tamamladı.

Darüşşafaka Doğuş bu sonuçla dört maç aradan sonra kazandı ve Euroleague’deki 22’nci maçında 11’nci galibiyetini aldı.

Fenerbahçe karşısında üçte üç

Daçka bu sezon Fenerbahçe’yi üçüncü kez mağlup etti. Daçka, rakibini Zadar Doğuş turnuvasında 75-65, Euroleague’de de 71-64 yenmeyi başarmıştı.

Darüşşafaka Doğuş’un Hırvat pivotu Zizic 28 dakikada 14 sayı ve 10 ribauntla maçın en değerli oyuncusu oldu. Wanamaker 12 sayı, dört ribaunt, üç top çalmanın yanı sıra 11 asistle kariyer rekorunu kırdı. Ev sahibi ekibin en skorer ismi 18 sayıyla oynayan Clyburn oldu. Fenerbahçe’de ise Bogdanovic 18, Udoh ve Bobby Dixon da 14’er sayıyla oynadı.

‘Hep bir ağızdan’ İzmir Marşı

Maçın son anlarında iki takımın taraftarları, basketbol maçlarında bir gelenek halini alan ve statlara da sıçrayan İzmir Marşı’nı hep bir ağızdan söyledi.