İstanbul dahil yedi kentte PKK operasyonu: Yaklaşık 150 kişiye gözaltı

İstanbul, Adana, Adıyaman, Bingöl, Antalya, İzmir ve Van’da yapılan eş zamanlı PKK operasyonlarında yaklaşık 150 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da terörle mücadele şube ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda 104 şüpheliden 70’i gözaltına alındı. Basılan adreslerde biri kurusıkı iki tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda mermi, fişek ve ‘örgütsel doküman’ bulundu.

DHA ve AA, operasyonun ‘PKK’nın bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde’ gelen istihbarat neticesinde yapıldığını bildirdi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 34 şüpheli aranıyor.

Dihaber, gözaltına alınanların arasında HDP, DBP, HDK, Tevgera Jinên Azad (TJA) ve Eğitim Sen’den yöneticilerin olduğunu yazdı.

Adana’da HDP il eş başkanı gözaltında

Adana’da 30 adrese yapılan operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.

DHA, Adana emniyet müdürlüğünün, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18’inci yıldönümü öncesinde kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdığını bildirdi.

Adıyaman’da dört gözaltı

Adıyaman’da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı iddia edilen sekiz şüpheliden dördü gözaltına alındı. Dört şüpheliyse aranıyor.

Van’da 11 gözaltı

Van’da merkez İpekyolu ile Tuşba ilçelerinde 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde üç av tüfeği bulundu.

İzmir’de MİT desteği

İzmir’de MİT desteğiyle yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

İzmir başsavcılığının talimatıyla merkez, Menemen, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Urla ilçelerinde helikopter destekli operasyon yapıldı.

Şüphelilerin evlerinde metal parçaları ile güçlendirilmiş havai fişek rampası, bir tabanca, bir av tüfeği ve toplatılma kararı olan ‘yasak yayınlar’ bulundu.

DHA, ‘şüphelilerin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalandığı 15 Şubat’ta kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiğini’ yazdı.

Bingöl’de 17 gözaltı

Bingöl’de aralarında Demokrtik Bölgeler Partili belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da 12 gözaltı

Antalya’da teknik ve fiziki takibin ardından 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sosyal medyada örgüt propagadası yaptıkları ve PKK’nın ‘talimatları doğrultusunda’ hareket ettikleri iddia edildi.