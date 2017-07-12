İstanbul dahil dokuz kentte IŞİD operasyonu: 97 kişi gözaltında

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Yurt çapında yapılan IŞİD operasyonlarında 97 kişi gözaltına alındı.

DHA’nın haberine göre terörle mücadele şube polisleri Konya, Van, Eskişehir, Elazığ, Kırıkkale, İstanbul, İzmir, Mersin ve Hatay’da çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon yaptı.

Reklam

Yurt çapındaki operasyonlarda şimdiye dek 97 şüpheli gözaltına alındı.

Kent kent operasyon

Van’da kent merkezindeki bazı adreslere yapılan operasyonda beş kişi gözaltına alındı.

Eskişehir’de altı farklı eve yapılan baskınlarda Irak uyruklu M.A.A.Q, M.M.A.J.L., F.M.A.Q, A.Y.M.L.R, C.Y.M.Ş. ve M.D.A.A. gözaltına alındı. Altı şüpheli terörle mücadele şube müdürlüğüne götürüldü.

Elazığ’da kent merkezi ile Karakoçan ilçesinde yapılan operasyonlarda dört kişi gözaltına alındı.

Kırıkkale’de altı adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda yedi Irak uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Kırıkkale başsavcılığındaki işlemleri sürüyor.

‘Eylem hazırlığı’ iddiası

İzmir başsavcılığının soruşturması kapsamında Torbalı ve Menemen ilçeleriyle Hatay’da operasyon yapıldı, 22 kişi gözaltına alındı.

Baskınlarda IŞİD bayrak ve flamaları, av tüfeği, 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve iki kurusıkı tabanca bulundu. DHA, şüphelilerin darbe girişiminin birinci yılındaki etkinlikler sırasında eylem yapacaklarının öne sürüldüğünü yazdı.

Gözaltına alınanların Suriye’de IŞİD saflarında çatışmalara girdiği, kendilerine ‘tebliğci’ dedikleri belirtildi.

Mersin’de yine darbe girişimi etkinliklerine saldırı hazırlığı oldukları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı.

Hatay’da kent geneline yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da altı ilçe

İstanbul polisi, Fatih, Bağcılar, Başakşehir. Eyüp, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki 12 adrese saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon yaptı.

Baskınlarda gözaltına alınan 19’u yabancı 25 kişinin sınır dışı edileceği öğrenildi.