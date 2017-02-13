İstanbul dahil 13 kentte PKK operasyonu: Yaklaşık 220 kişiye gözaltı

Yurt çapında yapılan eş zamanlı PKK operasyonlarında yaklaşık 220 kişi gözaltına alındı.

Sabah saatlerinde eş zamanlı olarak İstanbul, Adana, Adıyaman, Bingöl, Antalya, İzmir, Van, Hakkari, Sivas, Çorum, Aydın, Şanlıurfa ve Bursa’da operasyon yapıldı.

İstanbul’da 70 gözaltı

İstanbul’da terörle mücadele şube ekiplerinin sabah saatlerinde yaptığı operasyonda 104 şüpheliden 70’i gözaltına alındı. Basılan adreslerde biri kurusıkı iki tabanca, bir pompalı tüfek, çok sayıda mermi, fişek ve ‘örgütsel doküman’ bulundu.

DHA ve AA, operasyonun ‘PKK’nın bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde’ gelen istihbarat neticesinde yapıldığını bildirdi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 34 şüpheli aranıyor.

Dihaber, gözaltına alınanların arasında HDP, DBP, HDK, Tevgera Jinên Azad (TJA) ve Eğitim Sen’den yöneticilerin olduğunu yazdı.

Adana’da HDP il eş başkanı gözaltında

Adana’da 30 adrese yapılan operasyonda aralarında HDP İl Eş Başkanı Hüseyin Beyaz’ın da bulunduğu 26 kişi gözaltına aldı.

DHA, Adana emniyet müdürlüğünün, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 16 Şubat 1999 tarihinde yakalanışının 18’inci yıldönümü öncesinde kent genelinde güvenlik önlemlerini artırdığını bildirdi.

Adıyaman’da dört gözaltı

Adıyaman’da sosyal medyadan PKK propagandası yaptığı iddia edilen sekiz şüpheliden dördü gözaltına alındı. Dört şüpheliyse aranıyor.

Van’da 11 gözaltı

Van’da merkez İpekyolu ile Tuşba ilçelerinde 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde üç av tüfeği bulundu.

İzmir’de MİT desteği

İzmir’de MİT desteğiyle yapılan operasyonda 36 kişi gözaltına alındı.

İzmir başsavcılığının talimatıyla merkez, Menemen, Bayındır, Torbalı, Menderes ve Urla ilçelerinde helikopter destekli operasyon yapıldı.

Şüphelilerin evlerinde metal parçaları ile güçlendirilmiş havai fişek rampası, bir tabanca, bir av tüfeği ve toplatılma kararı olan ‘yasak yayınlar’ bulundu.

DHA, ‘şüphelilerin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın yakalandığı 15 Şubat’ta kentteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla güvenlik güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğunun belirlendiğini’ yazdı.

Bingöl’de 17 gözaltı

Bingöl’de aralarında Demokrtik Bölgeler Partili belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Antalya’da 12 gözaltı

Antalya’da teknik ve fiziki takibin ardından 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin sosyal medyada örgüt propagadası yaptıkları ve PKK’nın ‘talimatları doğrultusunda’ hareket ettikleri iddia edildi.

Hakkari’de bir gözaltı

Hakkari’de Bağlar Mahallesi’nde yapılan operasyonda bir evde bir kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait dört şarjör, bir otomatik pompalı tüfek, bir Glock marka tabanca ve bu tabancaya ait bir şarjör, bir kurusıkıdan bozma tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi, bir dürbün ve iki telsiz bulundu. Bir şüpheli gözaltında.

Sivas’ta 14 öğrenci gözaltında

Sivas’ta ‘PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi oldukları’ iddiasıyla 14 öğrenci gözaltına alındı.

Şüpheliler Numune Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünden sonra emniyetegötürüldü. Gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Şanlıurfa’da 28 gözaltı

Şanlıurfa’da savcılık talimatıyla ‘örgüte eleman temin ettikleri’ iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı.

Çorum’da iki gözaltı

Çorum’daki operasyonda A.G. ile H.K. isimli iki kişi gözaltına alındı.

Aydın’da 10 gözaltı

Aydın’da 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’da üç gözaltı

Şanlıurfa’da Suriye uyruklu Ali Hammud El-Muhammed, Yasir El-Ahmet ile İsa El-İbrahim gözaltına alındı.

DHA, gözaltına alınanların PYD’de ‘üst düzey yöneticilerinden olduğunun öne sürüldüğünü’ yazdı.

Bursa’da 26 gözaltı

Bursa’da merkez ilçeler ile Gemlik ve İnegöl’de eş zamanlı yapılan operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.