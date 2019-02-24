Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Çekmeköy’de trafik kazası: Yol kenarındaki bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin çarpışması sonucu yol kenarındaki bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.

Fotoğraflar: DHA

Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi.

Reklam

İddiaya göre, seyir halindeki iki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi.

Reklam

Savrulan araçlar o sırada orada bulunan Sönmez Aladağ’a da çarptı. Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki üç kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken Aladağ’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

SON HABERLER

2019 yılından 10 konser

İstanbul eski yıllara oranla daha az sayıda dev konsere ev sahipliği yapsa da halen düzenli olarak belli başlı mekanlarda etkili ve önemli konserler organize edilmeye devam ediyor. 2019 yılı içinde düzenlenecek 10 konseri ve DJ performanslarını seçtik.

Üniversite mezunu işsiz sayısı 1 milyonu aştı

Bağımsız Sağlık-Sen, Türkiye’de 4 milyona ulaşan işsizlerin dörtte birinin yükseköğretim mezunlarından oluştuğunu açıkladı. Sendika Başkanı Mehmet Bayraktar, iş bulmak için Türkiye’de iyi bir eğitim almanın artık yeterli olmadığını söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...