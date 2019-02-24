İstanbul Çekmeköy’de trafik kazası: Yol kenarındaki bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücülerin çarpışması sonucu yol kenarındaki bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi de yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Şile Yolu Ekşioğlu Mahallesi Şile istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, seyir halindeki iki araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yol kenarında bulunan bir büfeye girerek durabildi.
Savrulan araçlar o sırada orada bulunan Sönmez Aladağ’a da çarptı. Aladağ olay yerinde hayatını kaybederken araçlardaki üç kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken Aladağ’ın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.