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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Caz Festivali’ni evden izleme imkanı: Konserler çevrimiçi erişime açılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 23 yıldır düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin konserleri, 20 Eylül’den itibaren çevrimiçi platformda erişime açılacak.

2-14 Eylül tarihleri arasında açık hava mekanlarında düzenlenecek konserlerin kayıtları, Türkiye ve dünyadan müzikseverler tarafından da izlenebilecek.

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Garanti BBVA sponsorluğunda ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yapılan festival bu yıl salgın nedeniyle temmuz ayından eylüle ertelenmişti.

Çevrimiçi platformda 20 Eylül’de yayına açılan konserler 30 gün boyunca izlenebilecek.

İzleyiciler bilet satın aldıkları konserleri, izlemeye başladıktan sonra yedi gün boyunca görüntüleyebilecek.

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Konserlerin biletleri yarın 10.30’dan itibaren, biletix üzerinden 20 liraya satışa sunulacak.

Çevrimiçi konserlerin tamamını izlemek için de kombine bilet fiyatı 125 lira.

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