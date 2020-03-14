İstanbul ‘Burhan Pazarlama’sını kaybetti

Dikkat ve saygıyla izledim;

artikülasyon, hızlı ama anlamlı konuşma, sunum, istikrar, mücadele hepsi var; efsane #BurhanPazarlama.

Şirket-i hayriye vapurlarının tarihi ismi vefat etmiş, hem İstanbul'un hem de tanıyanların başı sağ olsun.pic.twitter.com/VHBDdX6W1C