İstanbul Boğazı’ndaki eğlence mekanlarında ses denetimi yapıldı

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Boğaz’da, gezi tekneleri ve eğlence mekanlarında ses denetimi yaptı.

Fotoğraflar: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG 312 botu ile yapılan denetimlere İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk de katıldı. Öztürk, İstanbul Valiliği’nde, Deniz Ticaret Odası, ilgili kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle toplantı düzenlediklerini ve gürültü kirliliğine neden olan işletmelerin çevre mevzuatına uygun hale getirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

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Kararın sektör temsilcilerine tebliğ edildiğini anlatan Öztürk şöyle devam etti: “Bu denetimlerin amacı kesinlikle ilgili firma ve tesislere ceza yazmak değil, gürültü kirliliğini önlemektir. Bu suretle hem vatandaşlarımız rahatsız edilmeyecek hem de canlı müzik yapan tesis ve işletmeler faaliyetlerine devam edeceklerdir. Bu konuda çalışma yapan tesis ve işletmelerden gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz.”

Sınırı aşana 36 bin 95 lira ceza

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner ise gündüz 70 desibel, akşam zaman diliminde 63 desibel ve 23.00 sonrası gece zaman diliminde 55 desibelin aşılmaması gerektiğini vurgulayarak bu sınırları aşan işletmelere 36 bin 95 TL idari para ceza uygulanacağını belirtti.

