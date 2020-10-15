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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Bilişim mahkeme kararıyla iflas etti

İstanbul Bilişim’in (Retro Bilişim) konkordato talebi İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce reddedildi. Mahkeme şirketin iflasına karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Türkiye’de teknoloji perakendesi alanında 2002 yılından bu yana faaliyet gösteren online alışveriş sitesi İstanbul Bilişim’den alışveriş yapan yüzlerce tüketici, dolandırıldığını ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

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Yaklaşık 15 bin kişinin mağdur edildiği düşünülen alışveriş sitesinin sorumluları hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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