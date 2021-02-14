İstanbul beyaza büründü

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

Fotoğraf: AA

Avrupa Yakası’nda başta Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ilçeleri olmak üzere birçok bölgede kar yağışı devam ediyor.

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Anadolu Yakası’nda ise Çamlıca ve Aydos Tepesi gibi yüksek yerlerin yanısıra Beykoz, Çekmeköy, Ümraniye ve Üsküdar’da kar yağışı etkili.

Kentte birçok bölgede çatılarda, parklarda, ağaçlık alanlarda ve yol kenarlarında beyaz örtü oluştu. Saat 11:00 civarında bazı ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Çamlıca. Fotoğraf: AA

Kentin birçok bölgesinden yansıyan fotoğraflarda kartpostallık manzarlar vardı. Ancak doğalgaz tüketimin artırmanın da aralarında olduğu maddi kaygılar ve yeteri derecede ısıtacak kıyafete sahip olmayanlar için kentte zor olan yaşam koşulları daha da zorlaştı.

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Kar yağışı ve zaman zaman sert esen poyraz kısıtlama olmasına rağmen işe gitmek mecburiyetinde olanlara zor anlar yaşattı.

Fotoğraf: DHA

Metrobüs durakları karlar altında kaldı.

Fotoğraf: AA

Büyükşehir belediyesi kentin dört bir yanında buzlama çalışması başlattı.

Fotoğraf: DHA

Her zamanki gibi kentte kar olmasına en çok çocuklar sevindi. Birçok semtten evlerinin yakınında kar topu oynayan çocukların sesi yükseldi.

Sultanahmet Camii. Fotoğraf: AA

Kentin turistik yerleri beyaz rengin en çok yakıştığı yerlerdendi. İki simge yapı Ayasofya ve Sultanahmet Camii’nden yansıyan fotoğraflar bunun somut göstergesi.

Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı. Fotoğraf: AA

Simge yapılar beyaza bürünürken kar yağışı deniz ulaşımını olumusuz etkiledi.

Fotoğraf: AA

Haliç Metro İstasyonu’nun bulunduğu köprü ve Eminönü ve Karaköy de karlar altında foto muhabirlerinin objektifine yansıdı.

Boğaz gemi geçişine kapandı

İstanbul Boğazı, tipi nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığı, Boğaz’da görüş mesafesinin yarım milin altına düştüğü, bu nedenle gemi geçişlerinin saat 08:45’ten itibaren çift yönlü askıya alındığını duyurdu.

Öte yandan Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle Kabataş-Adalar seferleri hariç diğer seferlerin yapılamadığını açıkladı.