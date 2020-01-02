İstanbul, Beşiktaş’ta karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde araçlar için yeşil yandığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadına otomobil çarptı. Otomobilin çarpması sonucunda yola fırlayan kadın aynı istikametteki minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Kaza saat 07:00 sıralarında Deniz Müzesi önünde meydana geldi. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında çalışan Rabia Çukur, cadde üzerinde bulunan trafik ışıklarından karşıdan karşıya geçmek istedi. Otomobiller için trafik ışıklarının yeşil yandığı sırada yola atladığı iddia edilen kadına önce otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan kadın aynı istikamette seyir halinde olan bir minibüsün altında kalarak yaklaşık 50 metre sürüklendi.

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İhbar üzerine kaza mahalline giden sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 57 yaşındaki Rabia Çukur’un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Trafik kazasına karışan otomobil ve minibüs sürücüsü ise ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.