İstanbul başsavcılığı Sarraf dosyasına bakan ABD’li savcılara soruşturma başlattı!

İstanbul başsavcılığı, ABD’de dolandırıcılıktan yargılanan Rıza Sarraf’ı tutuklatan eski savcı Preet Bharara ve halefi Joon Kim hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma dava dosyasında yer alan ‘belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğu’ gerekçesiyle açıldı.

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Soruşturma ‘diğer savcılık görevlileri’ni de kapsıyor.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: “ABD’nin New York Güney Bölge Mahkemesi’nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hakkında devam eden yargılamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızca daha önce soruşturmaya konu bir takım soruşturmalardaki bilgi, belge ve kayıtların delil olarak kullanıldığı iddiası üzerine yapılan inceleme ve araştırmalarda avukat Cathy Fleming’in New York Güney Bölge Mahkemesi’nde vermiş olduğu 30/10/2017 tarihli yeminli ifadeden de anlaşılacağı üzere, ‘Yargılama dosyasına sunulan belge ve delillerin çalıntı, sahte içerikli ve kaynağı belli olmayacak nitelikte olduğunu’ beyan ettiği tespit edilmiş, söz konusu 15 sayfadan ibaret yeminli ifade ABD adli sisteminden internet üzerinden temin edilerek ifadede bahsi geçen verilen kim tarafından ne şekilde elde edildiği ve mahiyetinin ne olduğu konusunda soruşturma başlatılmıştır.

ABD adli makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediği de gözetilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca Adalet Bakanlığı’na yazılan 17/11/2017 tarihli Adli Yardım talebini içerir resmi yazı ile ifadede bahsi geçen ve ABD’deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerinin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim ya da kimlerden temin edildiği, bu kişilerin nerede olduğu ve bu konusunda soruşturma başlatılmıştır.

Bu kapsamda Uluslararası hukuka, iç hukukumuza açıkça aykırı olan bu eylemler nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca New York Güney Bölgesi eski savcısı Preet Bharaa, savcısı Joon H Kim ve diğer savcılık görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştır.”