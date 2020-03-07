İstanbul Barosu’ndan Odatv açıklaması: Gözaltı değil gözdağı

İstanbul Barosu, Odatv Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, haber müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç, Libya’da ölen bir MİT mensubunun cenaze haberini yayınladıkları için ‘MİT Kanunu’nun 27. maddesine muhalafetten’ tutuklanmasına tepki gösterdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çağırıldığı takdirde gelebilecek konumda bulunan saygın bir gazetecinin bu türden muameleye maruz bırakılması, yapılanı gözaltı olmaktan ziyade bir ‘gözdağına’ dönüştürmektedir. Yapısal reforma gereksinim duyulurken, her yeni güne yeni bir ihlalle uyanmak, hukuk devleti iddiasının hak edilmesinden uzaklaşmamıza neden olmaktadır.”

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‘Ortada bir yasa ihlali bulunmamaktadır’

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük yargı krizinin yaşandığını söylenen açıklamada, “Yargının FETÖ’ye teslim edilmesi aşamasında yaptığımız işler ve gördüğümüz işlev nedeniyle yargılanmıştık. Bu deneyimden hareketle şimdi benzer kaygıları taşıdığımızı tarihe not düşüyoruz” dendi.

Ayrıca, TBMM kürsüsünde yapılan konuşma ile gizliliğin ortadan kalktığını, dolayısıyla ortada ‘MİT yasasının ihlali’ olmadığı belirtildi.

‘Tarihsel bir sorumluluğumuz var’

Halkın haber alma özgürlüğüne getirilen sınırlamaların sert bir dille eleştirilen açıklamada şunlara yer verildi:

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‘‘Bir taraftan TCK’nın amacına aykırı olarak gerçekleştirilen acımasız tutuklamalar, diğer taraftan idari nitelikteki kararlarla halkın haber alma özgürlüğüne getirilen sınırlamalar, Barış Terkoğlu’nun savunmasında da dile getirdiği üzere, isnat edilen suçla ilgisi olmayan başka noktaları işaret edecektir. Biz İstanbul Barosu olarak, adalet arayışımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu uğurda tarihsel bir sorumluluğumuzun olduğunu biliyor ve Yasamızın bize görev olarak yüklediği sorumlulukları yerine getireceğimizi özellikle vurguluyoruz.’’