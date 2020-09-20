İstanbul Barosu’na Ebru Timtik’in fotoğrafı nedeniyle soruşturma

İstanbul başsavcılığı, hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik’in fotoğrafının asılması nedeniyle İstanbul Barosu’nun yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

Fotoğraf: Twitter

‘DHKP/C silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 13 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Timtik, ‘ölüm orucu’nun 238’inci gününde, 27 Ağustos’ta hayatını kaybetmişti. Timtik için düzenlenen törende, baronun binasına fotoğrafı asılmış, baro yönetimi fotoğrafı kendilerinin asmadığını ifade etmişti.

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Cumhuriyet’ten Seyhan Avşar’ın haberine göre savcılık ilk olarak barodan yöneticilerin ismini istedi, ardından da başkan Mehmet Durakoğlu ve yönetim kurulu üyeleri dahil 11 kişiyi ifadeye çağırdı.

Durakoğlu, soruşturmayı “Politik bir durum söz konusu. Ortada bir suç yok, uydurma bir durum var” sözleriyle değerlendirdi.