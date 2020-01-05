İstanbul Barosu başkanı: Çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz

Türkiye’de hukuk fakültesi sayısının ihtiyaçtan fazla ve buralardaki eğitimin yetersiz olduğunu savunan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Bu sebeple şu an çok ciddi çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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Cumhuriyet’ten Zehre Özdilek’in haberine göre Durakoğlu, Adalet Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği raporu değerlendirdi.

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Rapor, Türkiye’de avukat sayısının son 10 yılda ikiye katlandığını ortaya koyarken, avukat sayısının 1 Temmuz 2019 itibariyle 146 bin 950’ye ulaştığı belirtiliyor. Buna göre, barolara kayıtlı 2017 yılında 100 bini geçen avukat sayısı 2018 yılı sonu itibariyle 116 bin 779’a yükseldi. 79 baroya kayıtlı avukat sayısı 29 bin 798 arttı.

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu, ‘sorumsuzca’ çok sayıda hukuk fakültesi açıldığını ifade ederken, ‘mesleğin çok büyük bir tehlike altında olduğunu’ belirtti.

Yaptıkları uyarıların ciddiye alınmadığını anlatan Durakoğlu, şöyle konuştu: “Bugün bildiğimiz kadarıyla mezun veren 84 okul fakültesi var. Ama açılmış olan hukuk fakültelerinin sayısı 100’ü de geçti. Dolayısıyla anlaşılacağı gibi bu süreç bir süre devam edecek. Dünyanın her yerinde avukatlık mesleği ile ilgili en önemli unsurun nitelik olduğu konuşuluyor. Bizim açımızdan önemli olan mesleği kaliteli kılabilmektir. Bunu yapabilmenin en temel koşullarından birisi de hiç kuşkusuz eğitimden başlıyor. Bu niteliğini bu kadar çok avukatlıkta, hâkimlikte, savcılıkta da bu kadar çok altında yatan temel neden yetersiz fakültelerden gelen ve bu ünvanı kazanan kişilerden oluşuyor. Burada özellikle mezun olan gençleri suçlamamak lazım. Burada önemli olan şey siyasi iktidarıyla, muhalefetiyle, YÖK’le, talepte bulunan insanlarla şehirlerinde fakülte açılması isteğinde bulunmasından kaynaklı bir tablo var. Bu sebeple şu an çok ciddi çocuk hakimler sorunu yaşıyoruz.”

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Mesleğe yönelik sınavın 2024’te yapılacağını belirten Durakoğlu, sınavın sayının azaltılmasına yönelik yapılmasının ‘çok ahlaki olmayacağını’ söyledi. Baro başkanı, sınavın nitelikli insanların mesleğe kabulünü sağlayacaksa anlamlı olacağını dile getirdi.