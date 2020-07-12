İstanbul Barosu başkanı: AYM önünde nöbete devam edeceğiz

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, bir kentte birden fazla baro kurulmasına dair teklifin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Barolara ilişkin AKP ile MHP’lilerin kanun teklifi, Meclis’ten geçmişti. Yasa, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzası sonrası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girecek.

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Cumhuriyet’ten Sena Yaşar’a konuşan Durakoğlu, 80 baronun teklife karşı siyasi görüş farklılıklarına rağmen bir araya geldiklerini ifade etti.

Ankara’ya yürüyüşlerini ve başkentteki eylemlerini anlatan baro başkanı, ‘direniş’e Türk halkının çok ihtiyacı olduğunu fark ettiklerini kaydetti.

Durakoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Halkın, ‘Bu ülkede korku ikliminin egemen olmasına rağmen, direnirsem kazanabiliyorum’ fikrini görmesini engellemek istediler. TBMM’nin yasama yetkisine saygılıyız. Yasa geçti ama yapılan yasanın yanlışlığını anlatmaya devam edeceğiz. Önümüzde Anayasa Mahkemesi (AYM) süreci var. Yasa, AYM duvarına çarpacak. Bu evreyi de mücadele ile geçireceğiz. AYM önünde de nöbetimize devam edeceğiz. Adaletsiz bir karar geleceğe taşınamaz.”