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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul Barosu: Anayasa’ya aykırı değişikliğin geçmesine izin vermeyeceğiz

İstanbul Barosu, ‘çoklu baro’ teklifine karşı Taksim’de nöbet tuttu. Nöbette konuşan Baro Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu, amaçlarına ulaşana kadar mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Fotoğraf: MA

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen, AKP ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’ne göre, bir avukat, levhasında yazılı bulunduğu baro bölgesi dışında sürekli olarak avukatlık yapar veya disiplin cezası gerektiren bir eylemde bulunursa, bu tespiti yapan baronun yönetim kurulunca bu konuda düzenlenecek tutanak, gereken işlem yapılmak üzere avukatın levhasında yazılı olduğu baroya gönderilecek.

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İstanbul Barosu, AKP ve MHP’nin baroların yapısını değiştirmeyi hedeflediği ‘çoklu baro‘ teklifine karşı, Taksim’de bulunan binaları önünde nöbet tuttu.  ‘Savunma susturulamaz‘ ve ‘Bölme‘ dövizleri taşındığı nöbette,  “Baro dik dur savunmaya sahip çık”, “Gün gelecek AKP hesap verecek” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.

Açıklamaya beyaz önlükleri ile katılan Dış Hekimleri Odası ve Ezcacılar Odası üyeleri alkışlar ile karşılandı.

‘Anayasa’ya aykırı’

Açıklamada söz alan Moroğlu, yapılmak istenen değişiklikle baroların farklı bir boyuta taşınmak istendiğini ifade etti. 

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Değişikliğinin yapılışı, hazırlanışı ve Meclis’e getirilişine kadarki sürecin ‘anayasaya aykırı‘ olduğunu vurgulayan Moroğlu, “Bunun Genel Kuruldan geçilmesine izin vermeyeceğiz. Geçse bile Anayasaya aykırı olduğu için Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından bozulacağına inanıyoruz, umudumuzu koruyoruz” dedi.

‘Hep birlikte’

Hukuku korumanın birinci görevleri olduğunun altını çizen Moroğlu şunları söyledi: “Bunu değiştirilmesi avukatların, yurttaşların özgürlüklerinin yitirilmesi demektir. Bu özgürlüklerin yitirilmemesi için 80 baro birleşerek aynı metnin altına imza attı. Bu demokrasi mücadelesinde hukukun üstünlüğü mücadelesinde hep birlikte yürütüyoruz. Barolarda birbirinden farklı görüşte gruplar olmasına rağmen buna karşı hukukun üstünlüğü ve demokrasi için tek vücut olduk. Mücadeleyi hep birlikte veriyoruz. Hukuka olan inancın zedelenmemesi için hep birlikte amacımıza oluşana kadar devam edeceğiz.”

Yarın Çağlayan’da nöbet

Geri adım atılana kadar ‘savunma yürüyüşlerini‘ sürdüreceklerini söyleyen Moroğlu, yarın Çağlayan’da nöbet tutacaklarını söyledi.

Açıklamanın ardından bando grubunun seslendirdiği ezgilere hukukçular alkışlar ile eşlik etti. 

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