İstanbul Barometresi: Yarıdan fazlası aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadı

‘İstanbul Barometresi‘ araştırmasına katılanların yüzde 56.5’i aralık ayında geçinecek kadar kazanamadığını belirtiyor. Yüzde 71’i 1000 lira tutarında acil bir harcamayı kendi imkanları ile karşılayamayacak durumda.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstanbul İstatistik Ofisi, şehir halkının ev içi gündemi, ekonomik şatları ve duygu durumu gibi konulara odaklanan ‘İstanbul Barometesi’nin üçüncüsünü yayınladı.

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Rapor, 28 Aralık 2020-8 Ocak 2021 tarihleri arasında 827 İstanbul sakini ile telefon üzerinden görüşülerek hazırlandı.

‘İstanbul Barometresi Aralık 2020 Raporu’ndan öne çıkan sonuçlar şöyle:

Ekonominin kötüleşeceğini düşünenler azaldı

Türkiye ekonomisinin yakın dönemde kötüleşeceğini düşünen katılımcıların oranı ekim ve kasım ayına göre azalarak yüzde 49 oldu. Ekonominin yakın dönemde iyileşeceğini ve seyrinin değişmeyeceğini düşünenlerin oranı ise kasım ayına göre artarak, sırasıyla yüzde 25.1 ile yüzde 25.9 oalrak ölçüldü.

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Yarısı kendi ekonomisinin kötüşeleceği görüşünde

Kendi ekonomisinin, yakın dönemde, kötüleşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 49.9, iyileşeceğini düşünenlerin oranı yüzde 20, seyrinin değişmeyeceği kanaatinde olanların oranı yüzde 30.1 düzeyinde ölçüldü.

Yalnızca yüzde 3.8’i birikim yapabildi

Katılımcıların yüzde 56.5’i aralık ayında geçinecek kadar para kazanamadığını, yüzde 39.7’si geçinecek kadar para kazanabildiğini belirtti. Katılımcıların sadece yüzde 3.8’i, bu ay birikim yapabildiğini ifade etti. Kasım ayı ile karşılaştırıldığında geçinemeyenlerin oranının azaldığı görüldü.

Yarıya yakını kartın asgari tutarını ödeyebildi

Katılımcıların yüzde 31.3’ü kredi kartı borcunun tamamını ödeyemediğini, yüzde 42’si ise asgari tutarı ödediğini belirtti. Ekim ve kasım ayı ile karşılaştırıldığında kredi kartı borcunun tamamını ödeyenlerin oranının azaldığı görülürken, asgari tutarı ödediğini belirtenlerin oranı arttı.

Acil bir harcamayı karşılayamıyor

Katılımcıların yüzde 70.9’u, 1000 lira tutarında, yüzde 85.3’ü ise 5 bin liralık beklenmedik acil bir harcamayı kendi imkanları ile karşılayamayacağını belirtti.

Yüzde 27’si işten çıkarılma korkusu yaşıyor

Katılımcıların yüzde 49.7’si çalıştığını, yüzde 80.1’i ise hanesinde gelir getiren biri olduğunu belirtti. Çalışanların yüzde 69.8’i işinden memnun olduğunu, yüzde 20.6’sı ise memnun olmadığını belirtirken, yüzde 27.3’ü işten çıkarılma korkusu duyduğunu söyledi.