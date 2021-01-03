İstanbul’da baraj doluluk oranı 19.91: Geçen yıla göre yüzde 48 daha az

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranı bugün yüzde 19.91’e indi. Bu, İstanbul’un içme suyu kaynaklarının yüzde 80’den fazlasının boş durumda olduğu ve geçen yıla göre barajlardaki toplam su miktarının yüzde 48 daha az olduğu anlamına geliyor.

Sazlıdere Barajı’nın çekilen sularından sonra ortaya çatlak topraklar, ağaç gövdeleri çıktı / Fotoğraf: DHA

İSKİ’nin verilerine göre, son 15 günde, doluluk oranı yüzde 21.78’den bu seviyeye geldi.

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Grafikler: İSKİ

Son 12 aylık verilere bakıldığında ise, geçen yıl ocak ayında doluluk oranının yüzde 36.67, bu yılki doluluk oranının yüzde 19.91 olarak ölçüldüğü görülüyor.

Bu yılın ocak ayında, barajlarda toplam 172.96 milyon metreküp su bulunuyor. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 337 milyon metreküptü. Başka bir değişle, geçen yıla göre barajlardaki toplam su miktarı yüzde 48 daha az.

Bu yılki doluluk oranı, son 10 yılın en düşük seviyesinde. Daha önce 2014 ve 2020 yıllarında da ocak ayı için doluluk oranı yüzde 40’ın altını görmüştü. Ancak 2021’e girerken ilk kez yüzde 20 seviyesinin altına düştü.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, önümüzdeki hafta gelecek olan iki yeni yağışlı hava dalgasına dikkat çekerek, şunları söyledi: “Ama biz tabii ki meteorolojik modellerin tahmin tutarlılığı zaman arttıkça yanılma payları yüksek. Elimizde var olan su kaynaklarını sanki barajlarımızda su bitmişçesine veya yarın bitecekmiş gibi çalışma yapmamız gerekiyor. Kendi çapımızda suyu nasıl tasarruflu kullanırız diye hızlı bir şekilde çalışmalara devam etmemiz gerekiyor.”