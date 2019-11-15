İstanbul barajlarında doluluk yüzde 38.79: Balıkların yüzdüğü yerde keçiler otluyor

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen ayların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 38.79’a düştü. Doluluk oranında yüzde 32.55’e gerilediği Alibeyköy barajında ise daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda şimdi keçiler otluyor.

Fotoğraf: DHA

En yüksek olduğu mart ayında yüzde 93.32 olarak ölçülen doluluk oranı ağustos ayında yüzde 63.37, eylül ayında yüzde 53.75, ekimde yüzde 43.20 olarak ölçülmüştü.

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Alibeyköy barajında keçilerin otlamasının yanı sıra barajın Sultangazi ilçesi sınırlarındaki, tarihi su kemerinin bulunduğu alan tamamen kurudu. Kuruyan ve çatlayan baraj tabanında çok sayıda otomobilin lastik izlerine rastlamak mümkün.

İstanbul’un büyük barajlarından Terkos gölünde havadan yapılan çekimlerde doluluk oranı yüzde 57.20 olarak ölçülmesine rağmen suyun çekilme izleri görülüyor.



İstanbul barajlarının bugün itibariyle doluluk oranları:

Ömerli yüzde 34.54



Papuçdere yüzde 2.58



Sazlıdere yüzde 38.61



Büyükçekmece yüzde 39.53



Alibeyköy yüzde 32.55



Terkos yüzde 57.20



Kazandere yüzde 4.00



Elmalı yüzde 65.10



Darlık yüzde 45.03



Istarancalar yüzde 28.63