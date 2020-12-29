İstanbul Aydın Üniversitesi: Aylin Sözer’in eğitim vermek için gezmediği il kalmamıştı

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Rektörlüğünün yazılı açıklamasında, eski sevgilisi olduğu öne sürülen Kemal Delbe tarafından öldürülen Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer hakkında, “Ülkemizde eğitim vermek için gezmediği, davetini kabul etmediği neredeyse hiçbir il kalmamıştı. On binlerce öğrenci ve öğretmene bilgisi, deneyimi ile ışık olmuştu” ifadelerine yer verildi.

Fotoğraf: Twitter

Türkiye’de ve ABD’de alanında aldığı eğitimlerden sonra 2013 yılından bu yana üniversitelerinde görev yapmakta olan Sözer’in gerek akademik birikimi, gerek öğrencilerine yaklaşımı, gerek mesai arkadaşlarıyla uyumu, gerekse hayat dolu, neşeli, sıcakkanlı, yardımsever ve ‘İyilik Meleği’ karakteriyle tüm İAÜ ailesinin büyük sevgi ve saygı duyduğu bir öğretim elemanı olduğuna vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Böylesine müstesna bir değeri, ülkemizin son yıllarda yükselen bir sorunu olan kadın cinayetine kurban vermiş olmak, zorluklar ve sıkıntılarla geçen 2020 yılının bizim açımızdan en acı ve en unutulmaz anısı olmuştur.

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Öğrenci ve personelinin yüzde 60’ı kadın olan, Türkiye’nin aydınlık yarınlarının yetiştirilmesinde büyük görevler üstlenen ve geleceğin güçlü kadın liderlerini yetiştirmekten gurur duyan bir yükseköğretim kurumu olarak, kıymetli bir akademisyenimizi böyle korkunç bir olaya kurban vermek, bizim için tarifsiz bir üzüntü, keder ve öfke kaynağıdır. Bir akademisyenin ne kadar büyük emek, özveri ve zorluklarla yetiştiğini düşünürsek, toplumumuzun kaybı daha iyi anlaşılabilir. İAÜ ailesinin, kıymetli hocamızın tüm öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağ olsun.”