İstanbul, Ankara ve Bursa’da açık alanda maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa valiliklerinin kararıyla üç kentte de açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takmanın artık zorunlu olduğunu bildirdi. Ankara Valiliği de, Bilim Kurulu’nun önerisiyle açık alanlar ve toplu bulunulan kapalı mekanlarda maske takmanın zorunlu kılındığını açıklandı.
Bursa Valiliği de İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla tüm il sınır içinde maske takma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün düzenlenen basın toplantısında Bilim Kurulu’nun büyük kentlerde maske takma zorunluluğu getirilmesini tavsiye ettiğini açıklamıştı.