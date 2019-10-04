İstanbul, Adana ve Bursa’da üç alan özel endüstri bölgesi ilan edildi

İstanbul Esenyurt ve Arnavutköy, Adana Yumurtalık ve Bursa Gemlik ilçelerinde üç alan özel endüstri bölgesi olarak ilan edildi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan üç ayrı cumhurbaşkanı kararına göre, İstanbul Esenyurt ve Arnavutköy ilçelerinde yer alan 18.2 hektar büyüklüğündeki alan, Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.

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Kararlar kapsamında ayrıca, Adana’nın Yumurtalık ilçesinde yer alan 84.9 hektar büyüklüğündeki alan Emba Elektrik Üretim AŞ Adana Özel Endüstri Bölgesi, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer alan 76.4 hektar büyüklüğündeki alan da Gemlik Gübre Sanayii AŞ Bursa Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edildi.