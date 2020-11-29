İstanbul Adalet Sarayı’nı icra-iflas dosyaları ‘bastı’: Yeni bina kiralandı

Adalet Bakanlığı, İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri için toplam 23 katlık iki yeni bina kiraladı.

Fotoğraf: Sözcü

Ülkede pandemi sürecinde icra davalarının dosya sayısı 26 milyon 154 bine ulaştı. 486 bin 286 kişi bankalara borcunu ödeyemediği için kara listeye alındı.

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Sözcü’den Hayati Arıgan’ın haberine göre ‘Avrupa’nın en büyük adliyesi’ olarak açılan 333 bin metrekarelik kapalı alana sahip Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda icra müdürlükleri, iflas daireleri ve icra mahkemeleri, davaların yükünü taşıyamadı.

Adalet Bakanlığı, yoğunluğun azaltılması için 37 icra müdürlüğü, 24 icra mahkemesi ve üç iflas dairesinin Şişli Kuştepe’de kiralanan ek hizmet binasına taşınması kararı aldı.

İki bloklu, inşaatı sürüyor

Taşınma sayesinde İstanbul Adalet Sarayı’nın insan yoğunluğunun yüzde 30 azalması öngörülüyor. 14 ve dokuz kattan oluşan iki bloklu ek hizmet binasının inşaatı devam ediyor. İnşaat tamamlandığında icra birimleri ek hizmet binasında hizmete verecek. İstanbul’da, yaklaşık 600 personel ile 2 milyon icra ve iflas dosyası buraya taşınacak.

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Taşınma sürecinin altı aydan önce olmayacağı belirtildi. Yeni hizmet binasında icra müdürlüklerinin en az 10 yıl kalması planlanıyor. 10 yıllık süreçte icra dairelerinde elektronik dosyaya geçilmesi hedefleniyor.

109 müdür, 30 yardımcı atandı

Bakanlık son olarak icra müdürlüklerindeki dosya yükünü hafifletmek amacıyla icra müdürlüğü sınavını kazanan 109 icra müdür yardımcısı ve geçici yetkiyle atanan 30 icra müdür yardımcısı atadı.

Hukukçular ise yeni hizmet binasının da talebi karşılayamayacağı, bunun da geçici bir önlem olduğunu söylüyor. Personel ve bina değişimi yerine yeni yasaların çıkması gerektiğini belirtiyor.

Yürürlükteki İcra İflas Kanunu’nun 1943’te hazırlandığını belirten hukukçular, mevcut yasanın yapılan değişikliklerle yamalı bohçaya döndüğünü köklü bir İcra İflas Kanunu’nun çıkması gerektiğini savunuyor.