İstanbul Adalet Sarayı’nda hakimin eşinde ‘corona’ çıktı: Personel karantinada

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’ndaki 6. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin hakimi B.L.’nin bankacı eşinin ‘corona’ testinin pozitif çıkması üzerine, mahkeme personeli karantinaya alındı.

İstanbul Adalet Komisyonu Başkanlığı, 35 yaşındaki bankacı eşinin test sonucu pozitif çıkan hakimden bu sabah örnek alındığı, ancak testin sonucunun henüz çıkmadığını bildirdi.

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Mahkeme personelinin karantina altına alındığı ve hakimin etrafındaki herkesin bu durum hakkında bilgilendirildiği belirtilen açıklamada, çiftin iki çocuğunun da evde karantinaya alındığı, hakimin eşinin de hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Bugün duruşma yapılmadığı için hakimin adliyede temas ettiği kimse olmadığı da belirtildi.

İstanbul Adalet Sarayı’nda corona virüsü önlemleri kapsamında acil olmayanlar dışında tüm duruşmalar ertelendi. Acil olan tutuklu duruşmalar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılıyor.