İstanbul Adalet Sarayı ‘sergisi’: Muşta, şok cihazı, kasap bıçağı, ‘haydar’…

İstanbul Adalet Sarayı’nda güvenlik noktalarında yapılan aramalarda vatandaşlardan ele geçirilen kesici, delici malzemeler ve unutulan eşyalar sergilendi. ‘Haydar’ yazılı sopadan muştaya, kasap bıçağından şok aletine ‘sergi’de yok yoktu.

Fotoğraflar: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Zafer Koç sergiye ilişkin açıklamasında “İki yıla yakın süreçte 4 bine yakın delici, kesici silah görünümlü alet özel güvenlik görevlilerimizin hassas çalışması neticesinde ele geçirilmiştir” dedi.

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Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nın giriş kapılarındaki arama noktalarında Nisan 2018’den bu yana, güvenlik görevlilerince el konulan yasak malzemeler ve yine vatandaşın unuttuğu veya kaybettiği toplam 4 bin 839 eşya adliyenin fuaye alanında sergilendi.

Sergide x-ray cihazında ele geçirilen ve içeri sokulması yasak olan şok aleti, kelebek çakı, muşta, ustura, kasap bıçağı, kemer görünümlü çakı ve kart çakının bulunduğu toplam 3 bin 896 malzeme ile unutulmuş toplam 943 eşya vardı.

Ayrıca adliyede ele geçirilen silah, kalem silahlar ve uyuşturucu maddelerin fotoğrafları sergilenerek emniyet müdürlüğüne teslim edildiği ve sorumlular hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Adliyede unutulan toplam 6 bin 735 liranın ise Maliye Hazinesi’ne teslim edildiği ifade edildi.

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Bir gazetecinin “Gördüğünüzde sizi şaşırtan bir şey oldu mu” sorusuna, Başsavcıvekili Koç, “Kalem görünümlü silahlar, şok ediciler, kart görünümlü bıçaklar. Buna benzer çok değişik materyaller var. İnsanın aklına gelemeyecek şekilde dizayn edilmiş materyaller mevcut” diye yanıt verdi.