Bir yılda 330 bin işsiz daha

İşsizlik geçen yılın mayıs dönemine göre 0,8 puan artışla yüzde 10,2 seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu nisan, mayıs ve haziran rakamlarını kapsayan mayıs dönemine ait işsizlik rakamlarını açıkladı.

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Oran, yılın başında yüzde 13’le gördüğü yedi yılın zirvesinden düşüşünü sürdürerek yüzde 10.2’ye geriledi. Ancak bu, geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık bir artışa denk geliyor. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 330 bin kişi artarak 3 milyon 225 bine yükseldi.

Mayıs döneminde; tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 12,2 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2,4 puanlık artışa yüzde 19,8 olurken, 15-64 yaş grubunda bu oran 0,8 puanlık artışla yüzde 10,4 olarak gerçekleşti.

Kayıt dışı çalışanlar arttı

Mayıs 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artarak yüzde 34,2’e çıktı.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,6 puanlık artışla yüzde 22,4’e yükseldi.