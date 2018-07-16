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Yaramazlara biraz batar!

İşsizlik yüzde 9.6’yla tek haneye indi; genç işsizliği yüzde 16.9

 

İşsizlik oranı nisan döneminde yüzde 9.6’ya geriledi. Genç nüfusta işsizlik oranı da yüzde 16.9’a düştü.

Fotoğraf: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan dönemi işsizlik rakamlarını açıkladı.

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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 201 bin kişi azalarak 3 milyon 86 bin kişiye indi. İşsizlik oranı ise 0.9 puan azalarak yüzde 9.6 seviyesine geriledi.

Aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı bir puan azalarak yüzde 11.4, genç nüfustaki (15-24 yaş) işsizlik oranı 2.9 azalarak, yüzde 16.9’a düştü.

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İşgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 651 bin kişi artarak 32 milyon 95 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 53’e çıktı.

Tablo: Dünya

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