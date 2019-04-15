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Yaramazlara biraz batar!

Geçen yıla göre 3.9 puan artış: İşsizlik yüzde 14.7

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 ocak döneminde işsizlik yüzde 14.7, tarım dışı işsizlik yüzde 16.8 olarak açıkladı.

Fotoğraflar: DHA

Böylece işsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 3.9 puanlık artış kaydetti. İşsizlik, aralık dönemine (yüzde 13.5) göre de 1.2 puan artmış durumda.

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Bu rakam yüzde 14.8’lik işsizlik oranının hesaplandığı Şubat 2009’dan be yana görülen en yüksek seviye.

Ayrıca işgücüne katılım oranı erkeklerde 0.2 puanlık azalışla yüzde 71.1 kadınlarda ise 0.4 puanlık artışla yüzde 33.6 oldu.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı ocak ayında, geçen yılın ayını ayına göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişiye yükseldi.

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Tarım dışı işsizlik de bir önceki yıla göre 4.1 puanlık artışla yüzde 16.8 düzeyine yükseldi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 6.8 puanlık artış ile yüzde 26.7’ye tırmandı.

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