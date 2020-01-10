İşsizlik yüzde 13.4’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim 2019 döneminde işsizliğin önceki döneme göre yüzde 1.8’lik artışla yüzde 13.4 yükseldiğini bildirdi.

TÜİK, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan Ekim 2019 dönemine dair işsizlik rakamlarını açıkladı.

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Buna göre 15 yaş üzerindeki işsiz sayısı, önceki yılın aynı dönemine göre 608 binlik artışla 4 milyon 396 bin kişiye yükseldi. Tarım dışı istihdam oranı yüzde 2.1’lik artışla yüzde 15.7’ye çıktı.

Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 527 bin kişi azalarak 28 milyon 343 bine düştü. İstihdam oranı, 1.6’lık azalışla yüzde 45.9 olarak kayda geçti.

Genç işsizlik arttı

Verilere göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3 puan artışla, yüzde 25.3 olarak kayda geçti. İstihdam oranı ise 1.9 puan azalarak yüzde 32.8 oldu.

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Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0.8 puanlık azalışla yüzde 43.8 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.3 puanlık artışla yüzde 26 seviyesinde kaydedildi.

100 kişiden 35’i kayıt dışı

Tarımda 270, sanayide 30, inşatta sektöründe ise 305 bin kişi azalma görüldü. Hizmet sektöründe çalışanlarda 78 bin kişilik artış görüldü. İstihdam edilenlerin yüzde 17.9’u tarım, yüzde 20’si sanayi, yüzde 5.8’i inşaat, yüzde 56.3’ü hizmet sektöründe yer aldı.

Ekim 2019 döneminde, toplam çalışanların arasında kayıt dışı olanların oranı 2018’e göre 1.2 puan artarak yüzde 34.9 olarak kayda geçti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.1 puan artarak yüzde 23.5 oldu.