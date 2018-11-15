İşsizlik yüzde 11,1; işsiz sayısı 3,6 milyon

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), verilerine göre işsizlik arttı.

TÜİK, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan işsizlik rakamlarını bugün internet sitesinden duyurdu.

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Buna göre 15 yaş ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 266 bin kişi artarak 3 milyon 670 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı da yine aynı döneme göre 0,5 puanlık artışla yüzde 11,1’i gördü.

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Yaş grupları ayrımı yapınca işsizlik daha da yükseldi. 15-24 yaş grubunu kapsayan nüfustaki işsizlik 0,2’lik artışla yüzde 20,8’e, 15-64 yaş grubundaki işsizlik de 0,6 artışlar yüzde 11,4’e yükseldi.

Tarımın yerine hizmet sektörü

Geçen yılın aynı dönemine göre istihdam edilen kişi sayısı 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye ulaştı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 256 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 745 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 19,4’ü tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,1’i inşaat, yüzde 54’ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

Devlet daha da ‘büyüdü’

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,1 puan azalarak yüzde 34 olarak gerçekleşti.

Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,1 puan azalarak yüzde 22,1 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın derlediği verilere göre, 2018 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,2 oranında artarak 4 milyon 296 bin kişi oldu.

Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.