İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene çekildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, haziran ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin öne çekilerek 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Selçuk’un yazılı açıklamasında şunlar kaydedildi: “Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz’da yapılması gereken haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran’dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.”

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Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ödemelerin PTT üzerinden yapılacağı bilgisini verdi.

Selçuk, “T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak” ifadelerini kullandı.