İşsizlik oranı yüzde 12’ye dayandı

İşsizlik oranı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1.6 puanlık artışla yüzde 11.7 oldu.

TÜİK verilerine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık artışla yüzde 13.7, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik ise bir önceki döneme göre 0.2 puanlık azalışla yüzde 11.5 oldu.

Verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 619 .in kişi artarak 3 milyon 64o bine yükseldi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 4.4 puanlık artış ile yüzde 21.4 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 496 bin artarak 27 milyon 500 bine çıktı. İstihdam oranı yüzde 46.1’de sabit kaldı.

İşgücü 2017 yılı Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 100 bin kişi artarak 31 milyon 100 bine yükseldi. İşgücüne katılma oranı ise 0.9 puan artarak yüzde 52.2 olarak gerçekleşti.