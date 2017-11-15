İşsizlik oranı ağustos ayında yüzde 10.6

İşsizlik ağustos ayında yüzde 10.6 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 0.7 puan, bir önceki aya göre 0.1 puan azaldı. İşgücü göstergelerinin mevsimsellikten arındırılmış haline göre oran yüzde 10,8.

Türkiye genelinde 15 ve üzeri yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 404 bin kişi oldu. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 20,6 olarak belirlendi.

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Dünya’nın haberine göre aynı dönemde tarım dışı işsizlik oranı 0,9 puanlık azalış ile yüzde 12,8 olarak tahmin edildi.

İstihdam oranı yüzde 48 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 355 bin kişi artarak 28 milyon 828 bin kişi, istihdam oranı ise 1,3 puanlık artışla yüzde 48’e çıktı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 193 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 1 milyon 163 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 20,7’si tarım, yüzde 18,9’u sanayi, yüzde 7,9’u inşaat, yüzde 52,6’sı ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,3 puan, sanayi sektörünün payı 0,2 puan azalırken, inşaat sektörünün payı 0,5 puan arttı, hizmet sektörünün payı ise değişmedi.

İşgücüne katılma oranı yüzde 53,7

İşgücü 2017 yılı ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 266 bin kişi artarak 32 milyon 233 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 53,7 olarak belirlendi.

Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre, erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık artışla yüzde 73,5, kadınlarda ise 1,2 puanlık artışla yüzde 34,3 olarak gerçekleşti.