İşsizlik oranı 2019’da 2.7 puan artışla yüzde 13.7 oldu; işsiz sayısı 932 bin arttı

İşsizlik oranı 2019 yılında bir önceki yıla göre 2.7 puan artışla yüzde 13.7 olurken, işsiz sayısı da bir önceki yıla göre 932 bin kişi artarak 4.47 milyona yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

TÜİK verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı 3.1 puanlık artış ile yüzde 16 seviyesinde kaydedildi.

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Verilere göre istihdam edilenlerin sayısı 2019 yılında 658 bin kişi azalarak 28.08 milyon kişi, istihdam oranı ise 1.7 puanlık azalış ile yüzde 45.7 oldu.

İşgücü 2019 yılında 275 bin kişi artarak 32.55 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.2 puanlık azalış ile yüzde 53 olarak belirlendi.

Verilere göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yıla göre 5.1 puan artarak yüzde 25.4, istihdam oranı ise 1.9 puan azalarak yüzde 33.1 oldu.