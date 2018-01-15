İşsizlik 0.3 puan azaldı: Ekim döneminde yüzde 10.3, işsiz sayısı 3.29 milyon

İşsizlik oranı eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.5 puan, eylül dönemine göreyse 0.3 puan azalarak yüzde 10.3 seviyesinde belirlendi.

İşsizlik oranı bir önceki dönemde, önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan azalışla yüzde 10.6 çıkmıştı.

Reklam

Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı ise bir önceki döneme göre 0.3 puanlık azalışla yüzde 10.3 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarım dışı işsizlik oranı 1.8 puanlık azalışla yüzde 12.3 olarak tahmin edilirken, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 1.9 puanlık azalışla yüzde 19.3 olarak belirlendi.

Verilere göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı ekim döneminde önceki yılın aynı dönemine göre 360 bin kişi azalarak 3.29 milyon kişi oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı 2017 yılı ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.38 milyon kişi artarak 28.64 milyon kişi, istihdam oranı ise 1.4 puanlık artış ile yüzde 47.6 olarak belirlendi.

Öte yandan işgücü 2017 yılı ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.02 milyon kişi artarak 31.93 milyon kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.7 puan artarak yüzde 53.1 çıktı.