İşsizlik martta yüzde 14.1, genç işsizliği yüzde 25.2

İşsizlik, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre 4.0 puan artışla yüzde 14.1’e yükseldi.

Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı ise 7.5 puanlık artış ile yüzde 25.2’ye yükseldi. 15-64 yaş grubunda bu oran 4 puanlık artışla yüzde 14.3 oldu.

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Fotoğraf: TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 15 ve üstü yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bine yükseldi.

İstihdam oranı yüzde 45.4’e geriledi

İstihdam edilenlerin sayısı martta geçen yıla göre 704 bin kişi azalarak 27 milyon 795 bine, istihdam oranı ise 1,7 puanlık azalış ile yüzde 45,4’e geriledi.

İstihdam edilenlerin yüzde 17.3’ü tarım, yüzde 19.7’si sanayi, yüzde 5.5’i inşaat, yüzde 57.4’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0.4 puan, inşaat sektörünün payı 1.8 puan azalırken, hizmet sektörünün payı 2.1 puan arttı. Sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payı ise değişim göstermedi.

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