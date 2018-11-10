İşsizlik maaşına 1.2 milyon başvuru

Bu yıl 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşına başvururken, bunlardan 626 binine işsizlik maaşı bağlandı.

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu anda İşsizlik Sigortası Fonu’nun 125 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

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Bugüne kadar işsizlik fonunun 27.7 milyar lirası işsizlere verildi.

Bakan Selçuk, 2002-2018 yılları arasında ise 6 milyon 470 bin kişinin de işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını söyledi.

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İşsizlik Sigortası Fonu, sık sık kamu bankalarına aktarım yapıldığı iddiasıyla gündemde.