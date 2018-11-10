Diken

Yaramazlara biraz batar!

İşsizlik maaşına 1.2 milyon başvuru

Bu yıl 1 milyon 200 bin kişi işsizlik maaşına başvururken, bunlardan 626 binine işsizlik maaşı bağlandı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır’ın haberine göre Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu anda İşsizlik Sigortası Fonu’nun 125 milyar liraya ulaştığını açıkladı.

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Bugüne kadar işsizlik fonunun 27.7 milyar lirası işsizlere verildi.

Bakan Selçuk, 2002-2018 yılları arasında ise 6 milyon 470 bin kişinin de işsizlik ödeneği almaya hak kazandığını söyledi.

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İşsizlik Sigortası Fonu, sık sık kamu bankalarına aktarım yapıldığı iddiasıyla gündemde.

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