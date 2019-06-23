İşsizlik maaşı alanlar yüzde 56, İşsizlik Fonu’ndan çıkan para yüzde 85 arttı

İşsizlik maaşı alanların sayısı nisan sonu itibarıyla bir önceki yıla göre yüzde 56 artarken, İşizlik Fonu’ndan yapılan ödemeler yüzde 85 oranında arttı.

Fotoğraflar: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun en son yüzde 14.1 olarak açıkladığı yüksek işsizlik sorununu işsizlik sigortası ödeneklerinde de gözler önüne serildi.

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Cumhuriyet’ten Serhat Alıgil’in derlediği İşkur verilerinden dikkat çekici satır başları şöyle:

– Yılın ilk 4 ayında İşkur’a işsizlik ödeneği almak için başvuran işşizlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58.8 artarak 716 bin 535 kişiye yükseldi.

– İl bazında ise ilk dört ayda işsizlik ödeneği almak için başvuranların oranı en çok (yüzde 126.2 ile) Ardahan’da yükseldi. Bu ili yüzde 122.3’lük artışla Sinop ve yüzde 110.4’lük artışla Muş izledi.

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– Ödenek için başvurular sadece Kars’ta (yüzde -11.8) düştü. Çok düşük oranda arttığı iller ise yüzde 0.1 ile Iğdır ve yüzde 4.6 ile Artvin oldu.



– Yine Nisan 2018 sonu itibarıyla toplam 420 bin 304 olan işsizlik ödeneği alan kişi sayısı da, bu yılın nisan ayı itibarıyla yüzde 56.4 artarak 657 bin 387 kişiye yükseldi.

Nisan sonunda fon ödemesi ikiye katlandı

– Nisan 2018’de 352.5 milyon lira olan aylık ödeme, bu yılın nisanında 654.5 milyon liraya çıktı. İlk 4 ay itibarıyla toplam ödeme de 1.5 milyar liradan 2.6 milyar liraya yükseldi.

– Yılın ilk 4 ayında ödenek alanların başvuranlara oranı, ortalama yüzde 52.2 oldu. Bu iki işsizden birinin yasal koşulları karşılamadığı için ödenek alamadığını ortaya koyuyor.