İşsizlik maaşı 2020 yılında en az 1177, en fazla 2 bin 354 lira

Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından 2020 yılındaki işsizlik maaşı da belli oldu. Buna göre brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan işsizlik maaşı 2020’de en düşük bin 177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.

Fotoğraf: DHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un dün asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıklamasından sonra işsizlik maaşları da belli oldu.

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Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. En düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40’ı, en yükseği ise yüzde 80’i oranında oluyor. Bu ücretten sadece damga vergisi kesiliyor.

Buna göre damga vergisi kesilmeden önce işsizlik maaşı 2020 yılında en düşük 1177 lira, en yüksek 2 bin 354 lira olarak uygulanacak.