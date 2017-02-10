İşsizlik Fonu ‘eriyecek’: 12.3 milyar liralık istihdam teşvikinin 11 milyarı fondan

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzde 11’i aşan işsizlikle mücadelede işverenlere verilecek teşvikin 12.3 milyar liralık maliyetinin yaklaşık 11 milyar lirasının İşsizlik Fonu’ndan karşılanacağını açıkladı.

TRT Haber’e konuşan Ağbal, İşsizlik Fonu’nun istihdam teşvikinde çok büyük bir payı üstleneceğini açıkladı.

Ağbal, “İstihdam için getirilen teşviklerin maliyeti 12.3 milyar TL, bunun yaklaşık 11 milyar TL’sini İşsizlik Fonu üstleniyor. Verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran bir işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL’ye gerilemiş olacak” dedi.

İktidarın eylülden itibaren aldığı tedbirlerin etkisini göstermeye başladığını savunan Ağbal, “Ekonomide tekrar yukarı ivme görülüyor. Fitch sonrası piyasalar için belirsizlik faktörü kalmadı, piyasa referandum’dan evet çıkacağını fiyatlıyor bu da olumlu. Referandumdan sonra yatırım tarafında ciddi artış olacak. Yaptığımız düzenlemeler ve teşvikler ekonomi ve istihdamı olumlu etkileyecek 2017 2016’dan çok daha iyi bir yıl olacak” diye konuştu.

Dün yayınlanan 687 sayılı kanun hükmünde kararnameyle, yıl sonuna kadar işe alınacak her kişi için, İşsizlik Fonu’ndan şirketlere günlük 22 lira 22 kuruş ödeme yapılması kararlaştırılmıştı. İşverenin bu parayı alabilmesi, İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1 Şubat-31 Aralık 2017 arasında işçi alımı yapma şartına bağlanmıştı.