İşsizlik Fonu 11 ayda işsize 9 milyar, işverene 14 milyar lira ödedi

İşsizlik Sigortası Fonu, Ocak-Kasım 2019 döneminde işsizlere 9 milyar 12 milyon 851 bin lira ödenirken, aynı dönemde işverenlere yönelik teşvik ve destek ödemeleri 14 milyar 335 milyon 347 bin lirayı buldu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

İşkur’un kasım ayı verilerine ilişkin raporuna göre, önceki dönemden devam edenlerle birlikte kasım ayında 595 bin 112 kişiye 660 milyon 401 bin 27 lira ödendi. Kasım ayında işverenlere ise prim, vergi veya ücret desteği olarak 1 milyar 756 milyon 515 bin lira teşvik ödendi.

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2019 yılı eylül dönemi verilerine göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde 4 milyon 566 bin işsiz bulunuyor.

İşkur’un rapora göre, 11 aylık dönemde İşsizlik Sigortası Fonu’nun geliri 36 milyar 493 milyon 414 bin lira olurken, aynı dönemde 36 milyar 493 milyon 414 bin lira gider kaydedildi.

İşsizlik Sigortası Fonu’nun 131 milyar 120 milyon 719 bin lira değerinde menkul kıymet ve nakit fon varlığı bulunduğu, bunun yüzde 93.61’i tahvil ve yüzde 6.39’ununsa mevduattan oluştuğu belirtildi.

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Kanuna göre, kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalan sigortalılardan, hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvuranlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olmak kaydıyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabiliyor.

İstihdam teşvikleri ile belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere de değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanıyor.