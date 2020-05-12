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Yaramazlara biraz batar!

İşsizlik, enflasyon ve para biriminde kayıplarla boğuşan Lübnan, IMF ile masaya oturuyor

Krizle mücadele edebilmek için finansal yardım isteyen Lübnan, çarşamba günü Uluslararası Para Fonu (IMF) ile detaylı görüşmelere başlayacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Ekim ayından beri derin bir finansal krizin içinde olan Lübnan, para biriminin sert değer kaybetmesi, artan enflasyon ve yüksek işsizlik nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor. Ülke corona virüsü salgınına kadar geniş çaplı protestolara sahne oluyordu.

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Ülkenin istikrarına 1975-90 iç savaşından bu yana en büyük tehdidi oluşturan krizle boğuşan Lübnan 1 Mayıs’ta resmi olarak IMF’den yardım istemişti.

Hükümete yakın bir kaynağın Reuters ajansına açıklamasına göre, taraflar pazartesi günü Lübnan Maliye Bakanı Gazi Vezni’nin de katıldığı bir ön görüşme yaptı.

Çarşamba günü video konferans olarak düzenlenecek görüşmelere başbakanlık ofisinden, merkez bankasından ve cumhurbaşkanlığından yetkililer katılacak.

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